Srbija se nije uskladila sa odlukama EU o Ukrajini, Rusiji i Venecueli

Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana koja se nije uskladila sa tri nove spoljnopolitičke odluke EU o Ukrajini, Rusiji i Venecueli, dok se jeste uskladila sa odlukama vezanim za situacije u Severnoj Koreji, Maliju i Haitiju.

Kako je saopšteno iz EU, Srbija se nije uskladila sa odlukom (CFSP) 2025/2594 od 15. decembra kojom je proširena lista pojedinaca i entiteta protiv kojih se primenjuju restriktivne mere zbog podrivanja ili pretnje teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nezavisnosti Ukrajine.

Srbija se nije uskladila ni sa odlukom (CFSP) 2025/2586 od 15. decembra o restriktivnim merama protiv pojedinaca i entiteta zbog situacije u Venecueli, podrivanja demokratije i vladavine prava, kršenja ljudskih prava i represije nad civilnim društvom i demokratskom opozicijom uključujući i dešavanja posle predsedničkih izbora.

Takođe, Srbija se nije uskladila ni sa odlukom (CFSP) 2025/2572 od 15. decembra kojom je proširen spisak osoba i entiteta protiv koji se primenjuju restriktivne mere zbog destabilišućih aktivnosti Rusije.

„Sa tri nove odluke Saveta EU uskladili su se svi ostali kandidati za članstvo u EU iz regiona Zapadnog Balkana – Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i BiH koje će obezbediti da njihove nacionalne politike budu u skladu s tim, a EU prima na znanje tu obavezu i pozdravlja je“, navodi se u saopštenju.

Srbija se zajedno sa ostalim kandidatima za članstvo u EU jeste uskladila sa tri nove odluke.

Reč je o odlukama (CFSP) 2025/2580 od 15. decembra o proširenju liste osoba i entiteta na koje se odnose restriktivne mere protiv Demokratske Narodne Republike Koreje, (CFSP) 2025/2561 od 15. decembra restriktivnim merama zbog situacije na Haitiju i (CFSP) 2025/1497 od 18. jula o restriktivnim merama zbog situacije u Maliju.

Sa te tri odluke Saveta EU uskladili su se, uz Srbiju, i svi ostali kandidati za članstvo u EU iz regiona Zapadnog Balkana – Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i BiH.

„Te zemlje će obezbediti da njihove nacionalne politike budu u skladu s tim, a EU prima na znanje tu obavezu i pozdravlja je“, navodi se u saopštenju.

