Srbija se sve više odmiče od Evrope zbog poteza njene vlasti, a za to je delom odgovorna i Evropska unija (EU), koja je tokom pregovora o članstvu dozvolila da ta zemlja nazaduje u demokratiji i slobodi medija, ocenili su u četvrtak uveče u Beogradu učesnici javne debate o evrointegracijama Srbije.

Na javnoj debati „Evropski čas Srbije – Izgubljeno vreme ili nova prilika?“, u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, generalni sekretar Evropske demokratske partije Sandro Goci rekao je da je „izuzteno zabrinut“ zbog onoga što vidi u Srbiji – urušavanja vladavine prava i slobode medija, i napada na studente.

On je, međutim, naveo da „još nije prekasno“ da se stvari u Srbiji isprave uz adekvatan angažman Evropske unije (EU).

Goci je rekao da je Srbija „daleko od poštovanja“ osnovnih evropske vrednosti i da je nedavna dešavanja „veoma odmiču“ od evropskog puta.

„Srbija se odmiče od Evrope, ali mi stojimo uz Srbiju. U Briselu ne postoje neki zli ljudi koji su protiv Srbije, već nju od EU udaljavaju potezi i izjave njenih najviših zvaničnika. Ne dozvolite da vam prodaju priču da EU ne želi da primi Srbiju“, naveo je Goci.

Goci je rekao da je neprihvatljiv odnos vlasti prema mirnim demonstrantima u Srbiji i naveo da je neophodno da iz pritvora budu pušteni svi uhapšeni studenti.

„To je zapravo lakmus test koji pokazuje da li je srpska vlast opredeljena za put ka EU“, kazao je Goci, lider Evropskih demokrata, čiji poslanici u Evropskom parlamentu pripadaju liberalnoj grupi Obnovimo Evropu.

Naveo je da EU želi da se u Srbiji uspostavi demokratski dijalog i da vlast i opozicija stvore uslove za slobodne i poštene izbore.

