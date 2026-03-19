Srbija se uskladila sa dve odluke EU o restriktivnim merama u vezi s Rusijom i Ukrajinom

Srbija se uskladila sa odlukom EU o restriktivnim merama prema pojedincima i entitetima, a u vezi sa situacijom u Ukrajini i odlukom o restriktivnim merama u vezi sa ruskom okupacijom, ili aneksijom delova Ukrajine.

Kako je saopšteno iz EU, Srbija se uskladila sa odlukom (CFSP) 2026/438 od 23. februara 2026. i odlukom (CFSP) 2025/490 od 26. februara 2026. godine.

Tim odlukama Saveta EU režim restriktivnih mera EU produžava se do februara, odnosno marta 2027. godine.

Sa njima su se uskladili svi kandidati za članstvo u EU iz regiona Zapadnog Balkana – Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina, koji će obezbediti da njihove nacionalne politike budu u skladu sa odlukama, a EU prima na znanje tu obavezu i pozdravlja je, navodi se u saopštenju.

Sa odlukama su se uskladili i Island, Lihtenštajn, Moldavija i Ukrajina.

(Beta)

