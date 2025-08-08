Srbija uvodi krivično delo osvetnička pornografija

Srbija bi do jeseni trebalo da usvoji izmene krivičnog zakonika kojim bi uvela krivično delo „osvetnička pornografija“ a ministar pravde Nenad Vujić izjavio je u petak da će naglasak biti na to da li je postojala saglasnost osoba koje se nalaze na snimku, odnosno da li je bilo pretnji, jer je iskustvo pokazalo da su žene, devojke i devojčice često bile izložene ucenama.

„Svaki oblik deljenja sadržaja, gde lice koje se nalazi na snimku nije dalo eksplicitnu saglasnost, je krivično delo. Takođe, i pretnja da ćete to učiniti, predstavlja krivično delo predviđeno ovim članom“, rekao je Vujić za Radio-televiziju Srbije.

Najteži oblik je, prema njegovim rečima, ukoliko je to urađeno prema detetu.

„Dete, kao i svako maloletno lice koje se nalazi na tom snimku, ne može ni da da saglasnost da se taj snimak prikazuje, kada govorimo o maloletnicima. Kada govorimo o deci ispod 14 godina, zabranjeno je uopšte snimanje i prikazivanje“, kazao je ministar.

Upitan da li će i kada neko dobrovoljno pošalje neku fotografiju, onaj ko je zloupotrebi biti kažnjen, ministar je kazao da apsolutno hoće.

„Zato što vi niste dali saglasnost da se ta fotografija deli, umnožava, stavlja u drugi kontekst. Bez saglasnosti, ne može se deliti“, rekao je Vujić.

Govoreći o drugim izmenama zakona koje se takođe planiraju na jesen, naveo je da se privode kraju i izmene Zakona o maloletnicima koje se pre svega odnose na sprečavanje vršnjačkog nasilja, a predstoji slanje na mišljenje međunarodnim telima i organizacijama.

„Mi smo ga uklopili i prema međunarodnim standardima, unapredili postojeći, videli kroz analizu šta je potrebno. Ono što je sadržaj tog zakona, to je – pojačana odgovornost roditelja i sprečavanje vršnjačkog nasilja“, rekao je ministar pravde.

Dodao je da se spremaju i izmene Zakona o nasilju u porodici, gde se takođe više radi na prevenciji i brizi o žrtvama nasilja, o kojima će država i sistem brinuti i nakon završetka postupka.

Vujić je kazao i da se Zakon o borbi protiv korupcije i antikorupcijskim telima takođe usklađuje po preporukama međunarodnih tela, kao i pojedini delovi Krivičnog zakona koji se odnose na ekologiju i usklađivanje sa evropskim standardima.

(beta/cmg)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com