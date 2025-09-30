Srbija zaostaje u onlajn učenju u odnosu na evropsku uniju

Srbija zaostaje za prosekom onlajn učenja u Evropskoj uniji, gde je 2024. godine neki kurs pohađalo 18 odsto građana dok je u Srbiji taj broj 11 odsto, saopštio je u utorak sajt za zapošljavanje Infostud.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji 40 odsto zaposlenih želi da se usavršava, ali ih u tome sprečavaju porodične obaveze, radno vreme ili troškovi kurseva.

„Ulaganje u znanje je među najčešćim pogodnostima koje poslodavci koriste kako bi privukli i zadržali kvalitetne kadrove, ispred timskih druženja ili čak privatnog zdravstvenog osiguranja“, naveo je Infostud.

Fleksibilnost učenja od kuće ili kancelarije, dostupnost na telefonu i niža cena u poređenju sa tradicionalnim edukacijama, direktno odgovaraju na najveće barijere koje zaposleni u Srbiji danas imaju.

Onlajn platforma sajta Infostud za učenje „Krojačeva škola“ pokazuje, kako je naveo taj sajt, koliki potencijal postoji u onlajn učenju.

Danas na toj platformi uči više od 30.000 aktivnih građana, dok se kompanije u najvećem broju slučajeva odlučuju za godišnje licence, čak 86 odsto svih kupovina.

„Onlajn edukacija može postati jedan od ključnih pokretača razvoja tržišta rada u narednim godinama“, ocenio je sajt Infostud.

