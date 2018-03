Advokat Vlajić: Dva meseca nakon ubistva Olivera Ivanovića, istraga bez rezultata

Dva meseca od ubistva lidera Gradjanske inicijative „Srbija, demokratija pravda“ (GI SDP) Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, navršava se sutra, a advokat Nebojša Vlajić je u izjavi za agenciju Beta izrazio nezadovoljstvo što se nadležne institucije nisu oglasile niti su porodici i javnosti rekle čime istraga raspolaže.

„Ništa novo se nije desilo u poslednjih mesec dana osim što je predmet prešao u Specijalno tužilaštvo. Drago mi je što se to desilo jer mitrovačko tužilaštvo i policija nisu dorasli tom zadatku“, rekao je Vlajić.

On je naveo da bi bilo iluzorno očekivati da rasvetle ubistvo, pogotovo mitrovička policija koja, kako je rekao, ima 18 godina dugu istoriju nesposobnosti. „Sama činjenica da je predmet prešao u Specijalno tužilaštvo ne mora da znači ništa ako se pokažu isto tako nesposobni ili nezainteresovani kao u policiji i tužilaštvu u Mitrovici“, rekao je Vlajić.

On je dodao da samo obaveštajni rad može da dovede do ubice.

Ivanović je ubijen iz pištolja sa šest metaka u ledja 16. januara u Kosovskoj Mitrovici ispred sedišta GI SDP čiji je bio lider. Beograd je odmah zatražio da se nadležni organi Srbije uključe u istragu ali i da dobiju fotokopije dokumentacije istrage, što nije odmah naišlo na prihvatanje Prištine.

Istraga ubistva Ivanovića prešla je u ruke Specijalnog tužilaštva pre nedelju dana, zbog, kako je tada navedeno, „složenosti slučaja“. Iz tužilaštva je tada navedeno da je do sada podneto više krivičnih prijava povodom tog slučaja, ali da još nema osumnjičenih ili uhapšenih.

Krajem februara Kosovska policija objavila je snimak automobila i pozvala gradjane da im se jave ako znaju nešto o tom vozilu koje su snimile kamere ispred GI SDP na dan ubistva.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je 19. februara da je uveren da će srpska služba na kraju doći do toga ko stoji iza ubistva Olivera Ivanovića.

„Mi nemamo dokaze ko je nalogodavac i ko je počinio ubistvo, ali imamo mnoga druga saznanja… Sto ljudi u Srbiji radi na tome. Sto ljudi vec 30 i više dana radi na tome. To je armija ljudi koja radi samo to, što pokazuje od kolikog je to značaja za nas i našu zemlju. Imaju jedan zadatak – da nadju nalogodavce Ivanovićevog ubistva“, rekao je Vučić.Par dana pre toga predsednik Kosova Hašim Tači rekao je da su motivi zločina kriminalne prirode, da će počinioci biti otkriveni iako će istina nekoga boleti. Tači je dodao da će Priština saradjivati sa Beogradom u cilju rasvetljavanja ubistva.

Kosovska policija je u prvim danima po ubistvu pregledala zapise video kamera sa sedišta GI SDP koje su snimile mesto ubistva, ali i obavila razgovor sa brojnim svedocima. Utvrdila je i ko je vlasnik zapaljenog vozila pronadjenog u Kosovskoj Mitrovici odmah nakon ubistva i za koje se sumnjalo da je korišćeno u izvršenju tog krivičnog dela.

Razmene informacija izmedju Beograda i Prištine nije bilo do prvih dana februara.

Tri nedelje posle ubistva, dvojica srpskih policajca privedeni su u Kosovskoj Mitrovici zbog sumnje da nisu valjano zaštitili mesto zločina. Sumnjičili su ih da su uzeli čauru sa lica mesta i da je nisu predali zajedno sa drugim dokazima. Nakon isteka pritvora, sud u Mitrovici ih je oslobodio. Kosovska policija je nakon njihovog privodjenja saopštila da su po nalogu Osnovnog suda u Mitrovici pretresene dve lokacije u severnom delu grada i da je tom prilikom zaplenjen pištolj „TT“ i dva šaržera sa po devet metaka kalibra 7,62 milimetara.

Javni tužilac u Osnovnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici Šućri Sulja i predsednik Osnovnog suda Nikola Kabašić u slučaju ubistva Olivera Ivanovića različito su tumačili šta se zapravo vidi na snimku sa sigurnosnih kamera, u vezi sa načinom na koji su postupili policajci koji su bili pritvoreni. Mediji su Kabašićevu ostavku, podnetu nakon toga povezali sa ovim slučajem.

Saradnica Olivera Ivanovića iz SDP-a Ksenija Božović rekla je sredinom februara da im policija nije vratila kompjutere i ostalu opremu koju su uzeli zbog istrage, i da je sve na veštačenju u inostranstvu.

(Beta)