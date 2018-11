Albanske provokacije i napad na Generalnoj skupštini Interpola (foto)

Prvi dan zasedanja Generalne skupštine Interpola u Dubaiju obeležio je niz skandala i brojna kršenja propisa rada ove međunarodne policijske organizacije, kao i brojne provokacije prištinske delegacije na račun predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

In a few short hours, delegates from around the world will fill this room for the opening ceremony of the 87th INTERPOL General Assembly. #INTERPOLGA pic.twitter.com/kXWEvESAtX

Prema nezvaničnim saznanjima, na zasedanju Generalne skupštine Interpola predstavnici Prištine su sve vreme slikali srpsku delegaciju i dobacivali im. Provokacija je bilo kako u sali, tako i ispred u toku pauze, piše list Blic.

#INTERPOLGA: This afternoon, delegates are looking at questions such as investment in innovation, data overload, and how to change the culture of policing to keep pace with technology. pic.twitter.com/qY64rTOMlx

