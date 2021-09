AMS S: Od 3. septembra radovi na delu auto-puta između petlje Ruma i petlje Pećinci

BEOGRAD – Ove večeri saobraćaj je umerenog intenziteta, a povoljne vremenske prilike i suvi kolovozi donose dobru prohodnost puteva, poručuje Automotosavez Srbije u najnovijem saopštenjju o stanju na putevima i graničnim prelazima.

AMS S najavljuje da će u periodu od 7 do 17 č, zbog radova na popravci kolovoza na delu regionalnog puta od Brzeća do Rendarske krivine na Kopaoniku doći do potpune obustave saobraćaja, a da je alternativni putni pravac Brus – Milentija – Osredci – Kriva Reka – Rendarska Krivina.

(Tanjug)

