AMSS: Do 13. septembra izmenjen režim na Pančevcu

BEOGRAD – Sabraćaj je za sada na najfrekventnijim putnim pravcima umerenog inteziteta, bez vanrednih zastoja i prekida, navodi Automoto savez u najnovijem izveštaju o stanju na putevima i graničnim prelazima.

AMSS takođe navodi da će od danas do 13. septembra u periodu od 18 do 6 časova biti zatvorena po jedna traka na Pancevačkom mostu. Do izmene u režimu saobraćaja dolazi zbog radova na sanaciji oštećenih spojnica na Pančevačkom mostu, na deonici Beograd – Pančevo u smeru ka Beogradu.

(Tanjug)

