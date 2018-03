AMSS: Oprez zbog mokrih kolovoza, smanjene vidljivosti i mogućih odrona

Saobraćaj se jutros u Srbiji odvija na mokrim kolovozima, uz smanjenu vidljivost, a oprez je neophodan i izbog mogućih odrona, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu dodatnu opasnost na deonicama gde ima kolotraga rupa ili drugih oštećenja jer su popunjena vodom pa se ne vide, navodi AMSS.

Odroni su najučestaliji dolinom Ibra izmedju Kraljeva i Raške, kroz ovčarsko-kablarsku, drensku grdeličku i sićevačku klisuru, a potreban je oprez i na djerdapskoj magistrali, kao i na svim putevima koji vode kroz stenske useke i klisure.

Prema poslednjim informacijama dobijenih od JP „Putevi Srbije“, nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima, na putničkim terminalima, zadržavanja su do 30 minuta.

Danas se u Beogradu izvode radovi na poboljšanju javne rasvete na deonici kod isključenja za Konjarnik u smeru ka Nišu, a radovi će biti nastavljeni i u noći izmedju subote i nedelje 22.00 do 6.00 od petlje Tošin bunar u smeru ka Nišu.

Zbog izlivanja Južne Morave, kod Djunisa u prekidu je saobraćaj za sve kategorije vozila na putu koji od Djunisa vodi ka Deligradu.

Do četvrtka, 22. marta, u vremenskom periodu od 9.00 do 15.00 izvodiće se radovi na deonici autoputa od petlje „Dušanovac“ do petlje „Lasta“, u smeru Beograd-Niš. Radovi se izvode u pokretu, a za vreme kojih će za saobraćaj privremeno biti zatvorena krajnja leva (preticajna) saobraćajna traka.

(Beta)