AMSS: Saobraćaj na putevima umeren

BEOGRAD – Auto-moto savez Srbije saopštio je danas da je saobraćaj u Srbiji van gradova umerenog inteziteta, da nema vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju sem na deonicama na kojima se zbog radova vozi usporenije.

Kako se navodi, od danas do 23. oktobra u periodu od 10 do 16 sati izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza na Obilaznici oko Beograda u oba pravca, između Bubanj Potok i petlje Orlovača, na deonici od auto-pijace do raskrsnica sa avalskim putem, u oba smera, zbog čega će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

(Tanjug)

