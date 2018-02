AMSS: Saobraćaj se odvija bez zastoja, upozorenje na bočne udare vetra

Vozači se upozoravaju na jak vetar u košavskom području, na moguće jače bočne udare, a poseban oprez savetuje se prilikom prelaska mostova i nadvožnjaka, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema izveštaju zimske službe svi putevi su prohodni, vozače trenutno očekuje dobra prohodnost na autoputevima na kojima se saobraćaj odvija bez zastoja i bez zadržavanja na naplatnim stanicama. Slično je i na magistralnim pravcima u nižim tako i u višim predelima.

Prema podacima Uprave granične policije Srbije na graničnim prelazima na putničkim terminalima zadržavanja su do 30 minuta. Na ulazu i na izlazu iz Madjarske moguća su formiranja dužih kolona vozila i višesatna zadržavanja.

Do 13. marta od 9.00 do 15.00, na delu autoputa kroz Beograd od petlje T6 – skretanje za Novi Sad do mosta Gazela, izvodiće se radovi na postavljanju stubova javne rasvete u srednjem pojasu, u oba smera. Za vreme trajanja radova za saobraćaj će parcijalno biti zatvorena krajnja leva (preticajna) saobraćajna traka u dužini od 300 metara.

Do 18. februara 18.00 sati na autoputu kroz Beograd od petlje Tošin bunar do petlje „Beograd“, u pravcu Dobanovca, biće organizovani radovi na zameni havarisane zaštitne ograde za vozila, uredjenju bankine i zelenog pojasa. Za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna (desna) saobraćajna traka, u deonicama dugim ne većim od 1.500 metara.

Od 7. do 15. februara od 08.00 do 15.00 časova planirani su radovi na asfaltiranju ulaza i nasipanju bankina na na deonici Sibnica – Mirosaljci. Dok traju radovi saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Do 1. marta trajaće radovi na struganju i asfaltiranju oštećenog kolovoznog zastora, na deonici Beograd – Obrenovac – Šabac, a saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Od 16. januara zbog izgradnje mosta na reci Cernici izmedju Gornje Badanje i Zavlake na području opštine Loznica saobraćaj je obustavljen i preusmeren na put Zavlaka-Loznica-Šabac.

U toku su radovi na raskrsnici puteva na ulazu u Veliko Gradište, a saobraćaj se odvija prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog pucanja vodovodnih cevi u kosini puta došlo je do klizišta na putu Vlase – petlja „Vranje jug“, u mestu Pržar. Saobraćaj se odvija naizmenično po postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Alternativnih putnih pravaca nema. Očekivani rok normalizacije saobraćaja je do kraja zimske sezone.

