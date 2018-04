Antonijević: Srbija u ovom trenutku nema pravo na grešku

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milan Antonijević ukazuje, povodom Izveštaja Evropske komisije, da Srbija u ovom trenutku nema pravo ni na jednu grešku.

„Činjenica da se u sažetku navodi da ima određenog nivoa priprema ili da se mali napredak vidi u određenim delovima, govori o tome da je ovaj izveštaj uzdržan, odnosno da nije previše pohvalan“, rekao je Antonijević za portal Juropijan Vestern Balkans i Tanjug.

Prema njegovim rečima, Srbija najozbiljnije mora da shvati ocenu Evropske komisije da je politički uticaj na pravosuđe zabrinjavajući i da predstavlja određenu pojavu koja je izuzetno negativna.

„Ne samo u procesu evaluacije odluka, već i u svetlu izmena Ustava koje očekujemo i namere države tj. Ministarstva pravde da nekako ne da mnogo daha pravosuđu, već naprotiv, da neke procese zatvori i da samo odlučivanje ipak ostane podosta u rukama politike, a premalo u rukama struke“, rekao je Antonijević.

Upitan da li bi Srbija mogla da postane članica EU do 2025. godine, imajući u vidu dosadašnji tempo otvaranja i zatvaranja poglavlja, i sprovođenja akcionih planova, Antonijević ističe da 2025. nije godina koja je blizu.

„Ako želite da pokažete da možete da sprovedete određene zakone, mislim da je to sasvim dovoljan period. Međutim, ono što je bitno istaći jeste da Srbija u ovom trenutku nema pravo ni na jednu grešku“, naglasio je Antonijević.

On je siguran da će EU zahtevati od vlasti da se više posveti problemima vladavine prava, jer je posebna pažnja posvećena toj oblasti i u Strategiji EK o proširenju EU na Zapadni Balkan.

„Ni jedan kontakt koji su evropski zvaničnici imali sa našim izvršnim vlastima i uopšte sa državom unutar ovog pregovaračkog procesa nije zaboravio da pomene vladavinu prava. Zaista verujem da je Evropska komisija ta koja je na ovakav način formulisala određeni napredak, ali i mnogo više skrenula pažnju na ono što su problemi. Verujem da je to pravi put da se Srbiji jasno stavi do znanja da su to preduslovi zatvaranje poglavlja 23“, rekao je on.

Direktor YUCOM-a smatra i da unutar drušstva u Srbiji postoji uzlazni trend razgovora o vladavini prava.

„Mislim da je to pozitivno. Međutim, kada gledate efekte i ono što se pokušava uraditi ovakvom izmenom Ustava, zaista se beži od vladavine prava i odgovornosti same izvršne vlasti za stanje koje imamo, a problemi se prebacuju na drugu stranu“, tvrdi Antonijević.

