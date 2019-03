AOM: Nedopustivi napadi na NDNV

Asocijacija onlajn medija (AOM) osudila je danas najnovije napade na predsednika i programskog urednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Nedima Sejdinovića i Dinka Gruhonjića, koji su na portalu istraga.rs dovedeni u vezu sa „sumnjivim donatorima“.

AOM je osudio objavljivanje tekstova u kojima se NDNV i portali koje ova organizacija uredjuje i vodi „dovode u vezu sa sumnjivim donacijama“, navodeći da su zapravo u pitanju „dobro poznati donatori“.

„Ovim dobro poznatim medjunarodnim donatorima nisu umeli ni da pročitaju tačne nazive, a autori portala istraga.rs bez ikakvih dokaza insinuiraju da su NDNV, Sejdinović i Gruhonjić finansirani kako bi širili separatističke ideje u Vojvodini“, piše u saopštenju.

AOM navodi da je bez ikakvih dokaza, portal istraga.rs ustvrdio da NDNV „okuplja separatistički nastrojene novinare“.

„Ovakvim neistinama i neodgovornim pisanjem, portal ne samo da nanovo širi paniku od navodnog vojvodjanskog separatizma, već ozbiljno ugrožava bezbednost ljudi u NDNV, insinuirajući da je njihov angažman u separatističkoj organizaciji u funkciji stranih interesa neprijateljski nastrojenih prema Srbiji“, saopštio je AOM.

Ova organizacija koja se bavi onlajn medijima u Srbiji, skrenula je pažnju da poseban problem u, kako su naveli, „inače zagadjenom medijskom prostoru Srbije“, predstavljaju portali bez impresuma registrovani na serverima u inostranstvu.

„Ovakvi portali bez ikakvih posledica i zakonskih ograničenja sprovode javni linč politički nepodobnih osoba, šire lažne vesti i pozivaju na nasilje“, upozorio je AOM.

Pozvali su Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal da ovaj slučaj uzme u razmatranje, kao i da sa ostalim nadležnim organima pronadju rešenje koje bi okončalo nekažnjivost takvih portala.

„Na kraju, mala lekcija za nepotpisane autore i urednike portala Istraga: ‘National Endowment for demograf’ iz teksta zapravo se zove ‘National Endowment for Democracy’, a ‘Organization for securlly and cooperation’ iz Austrije, zapravo je OEBS“, dodali su u AOM-u.

