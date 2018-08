Asfaltiranje puta koji povezuje Surčin sa aerodromom

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je završne radove na asfaltiranju puta koji povezuje Surčin sa aerodromom “Nikola Tesla” i precizirao da je vrednost te investicije 137 miliona dinara.

On je novinarima rekao da je dužina saobraćajnice 4,3 kilometara, da je rađena 1979. godine i da od tada ništa nije urađeno.

“Vrednost investicije je 137 miliona dinara, radove finansira JP ‘Putevi Srbije’, a sve ovo predstavlja samo deo radova koji se trenutno izvode na teritoriji opštine Surčin”, rekao je Vesić i naveo da se završava posao oko kanalizacije, počinju radovi na Domu kulture u Boljevcima, dok se na mnogim lokacijama na opštini Surčin uređuju trotoari.

Vesić je naveo da će i građani Surčina i oni koji dolaze na aerodrom često koristiti ovu saobraćajnicu koja je alternativna u odnosu na prilaz sa auto-puta.

Predsednik opštine Surčin Stevan Šuša je rekao da je na teritoriji te opštine u prethodnom periodu asfaltirano više od 50 kilometara puteva i više od 20 kilometara trotoara.

On je rekao da će se rekonstruisati Vinogradska ulica, kao i put od Boljevaca do Obrenovačkog mosta.

(Tanjug)