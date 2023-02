Astra: Pokušava se zamagliti istina o Filipinki, zbog bogatih i moćnih porodica u Srbiji

Aktivistkinja organizacije za borbu protiv trgovine ljudima Astra iz Beograda Hristina Piskulidis izjavila je večeras da se istina o državljanki Filipina koja je bila žrtva trgovine ljudima i radne eksploatacije pokušava „zamagliti“, jer je s druge strane „bogata i moćna“ porodica iz Beograda koja ju je eksploatisala.

Piskulidis je u emisiji „Pravi ugao“ Radio-televizije Vojvodine kazala da takvih slučajeva ima još u Srbiji i da je indikativno da baš u situacijama u koje su uključene bogate i moćne porodice nema adekvatnog odgovora nadležnih institucija.

Dodala je da je i pre državljanke Filipina kod iste porodice radilo 20-tak žena, koje su takođe napustile taj posao zbog eksploatacije.

„Ona je radila 16 do 18 sati dnevno, što je radna eksploatacija, bilo joj je ograničeno kretanje i smela je da napušta radno mesto, to jest tu kuću samo uz pratnju i vrlo retko, kako bi se videla sa sestrom. Bio joj je oduzet i pasoš, navodno zbog sređivanja radne dozvole. Oduzimanje pasoša vam vezuje ruke da odete iz te situacije, to jest da napustite zemlju“, objasnila je Piskulidis.

Prema njenim rečima, proces izdavanja radne dozvole inicira poslodavac, ali ga mora nastaviti osoba lično.

„I zato je problematično to što su joj uzeli pasoš. Onog trenutka kada vam neko uzme pasoš, to je znak da nešto nije u redu“, navela je Hristina Piskulidis.

Ocenila je da niko nije očekivao toliku pažnju javnosti nakon što je istraživački portal VOICE iz Novog Sada objavio priču o Filipinki, žrtvi trgovine ljudima i radne eksploatacije, a preneo je veliki broj medija u Srbiji.

„I sada se pokušava zamagliti istina. I to pod izgovorom da je ona došla dobrovoljno u Beograd i da je potpisala ugovor, što jeste tačno, ali prema konvecniji Saveta Evrope koja štiti žrtve trgovine ljudima, onoga trenutka kada su one obmanute i kada žele da napuste tu situaciju, one apsolutno nisu krive. Pristanak ne znači da je žrtva kriva, jer je u startu obmanuta“, kazala je Hristina Piskulidis.

Dodala je da, se državljanka Filipina oseća nesigurno od kada je njena priča izazvala tako veliku pažnju javnosti, „jer su počeli pritisci na nju“.

Objasnila je da slučaj državljanke Filipina može da se završi deportacijom ili odobrenjem njenog privremenog boravka u Srbiji.

Hristina Piskulidis je rekla da je nadležne državne institucije nisu zaštitile, već su dovele u pitanje njen legalan status u Srbiji.

Državljanka Filipina je za portal VOICE ispričala da je nepuna dva meseca obavljala kućne poslove u domaćinstvu jedne imućne porodice u Beogradu, što se pretvorilo u izrabljivanje.

Ispričala je da je brinula o deci i obavljala sve kućne poslove u domu te imućne beogradske porodice i da je radila i po 16 sati dnevno.

„Sa radom bih počinjala u 6.00 ujutru, a završila bih oko 8.00 uveče. Nakon toga, zahtevali bi od mene masažu, pa bih radila i do 11 uveče. Tražili su i da idem do suprugove sestre da radim masažu“, opisala je svoj radni dan.

„Jednom sam ih pitala – mogu li da učim, da uradim nešto za sebe posle posla. Oni su mi na to odgovorili da nisam došla ovde da se sunčam, nego da radim“, navela je.

Dodala je da su problemi počeli kada je počela da pita da joj vrate pasoš i kada je bezuspešno pokušavala da prijavi privremeni boravak.

„Rekli su mi da će me poslati kući jer im pravim probleme“, ispričala je ona i navela da su joj kupili avionsku kartu i rekli da će joj pasoš dati tek pred čekiranje, kada već bude stala u red.

Uspela je da izbegne prisilan odlazak iz Srbije uz pomoć vozača, koji je nedugo pre toga napustio svoju poziciju u domaćinstvu iste beogradske porodice.

Hristina Piskulidis je navela da među osobama koje su radno eksplatisane ima i dosta migranata, koji nemaju rešen status i moraju nešto da rade da bi preživeli pa su odlična meta za one koji žele da ih eksploatišu.

„Što se tiče žena, to su najčešće poslovi nege i rad u domaćinstvu, kao i seksualna eksploatacija, a što se tiče muškaraca to su radovi u poljoprivredi i na građevini“, precizirala je Piskulidis.

Dodala je da su se uslovi rada u Srbiji godinama unazad pogoršavali i da je teško priznati da u blizini živee ljudi koji su bukvalno u ropskom položaju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.