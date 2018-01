Automobil treba samo da zavara trag dok se ne sakriju ključne stvari o ubistvu Ivanovića (foto)

Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je danas da je automobil koji je pronađen blizu mesta ubistva Olivera Ivanovića pogrešan trag, koji, kako kaže, treba da zavara dok odgovorni ne sakriju ključne stvari.

Kosovo police said that they have identified the origin of the vehicle allegedly used by the killers of Kosovo Serb politician Oliver Ivanovic.

