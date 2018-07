BBC uvrstio EXIT na listu najvećih festivala na svetu

U svega sedam dana jedan od najcenjenijih medija na svetu, britanski javni servis BBC, uvrstio je EXIT na svoje dve izuzetno čitane i uticajne liste.

Aktuelni nosilac titule najboljeg velikog evropskog festivala EXIT, uvršten je na listu od sedam najvećih svetskih festivala, te se tako našao u društvu drugih festivalskih giganata kao što su Glastonbury, Rock in Rio i Woodstock Poland.

BBC navodi da se EXIT „održava na tvrdjavi u Novom Sadu u Srbiji, a samo prošle godine na festival je išlo preko 200.000 posetilaca iz preko 60 zemalja sveta“.

Istovremeno na drugoj listi, gde je upravo EXIT odabran među deset muzičkih dogadjaja sa najboljim lokacijama, BBC zaključuje da je Petrovaradinska tvrdjava „jedna od najuzbudljivijih festivalskih lokacija u Evropi“.

EXIT je izdvojen uz druge dogadjaje kojima je lokacija jedan od glavnih aduta, kao što su Fuji Rock u Japanu, engleski End of the Road Festival, škotski Tiree Music Festival, norveški Træna Festival, ali i svetski poznata dvorana The Royal Albert Hall u Londonu.

BBC u tekstu EXIT opisuje kao festival koji „neguje svoj revolucionarni duh“, podsećajući da je nastao iz aktivizma koji je i danas prisutan, kao i da se tokom godina razvio u dogadjaj koji nije orijentisan na samo jedan muzički žanr, te da na festivalu postoji obilje roka i elektronske muzike.

(Beta)