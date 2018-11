Beograd osniva prihvatilište za decu kao posebnu ustanovu

BEOGRAD – Beograd će osnovati prihvatilište za decu kao posebnu ustanovu, izjavio je danas predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.

Pred odbornicima današnje sednice gradskog parlamenta, kako je najavio Nikodijević, naći će se i predlog odluke o osnivanju prihvatilišta za decu Beograda.

Beograd do sada nije imao prihvatilište za decu kao gradsku instituciju, jer je ono bilo u okviru Zavoda za vaspitanje dece, što je republička ustanova.

„To je bio mali, skučen prostor sa ograničenim kapacitetom. Prvi put Beograd dobija svoje prihvatilište za decu, novu i modernu zgradu sa većim kapacitetom i stručnim kadrom. U okviru prihvatilišta biće i dnevni boravak za decu. To su nove socijalne usluge u Beogradu, što je bila naša politika od početka“, rekao je Nikodijević za Prvu TV, a saopstila Gradska uprava.

Govoreći o budžetu grada za sledeću godinu Nikodijević je istakao da će on biti investicioni, ali i socijalno odgovoran, jer se traži najbolja mera i balans.

„U njegovu izradu uključili smo i beogradske opštine, jer želimo da dođemo zajedno do budžeta koji će biti najbolji za građane Beograda. Budžet će biti usvojen do polovine decembra, tako da osatvljamo dovoljno prostora i opštinama da do kraja godine usvoje opštinske budžete“, kaže Nikodijević.

On je rekao da će se, između ostalog, pred odbornicima naći i odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilc svojine Grad Beograd.

„Mi smo pre dve godine preuzeli kompletan fond poslovnog prostora od opština, a samim tim i nenaplaćena potraživanja u iznosu od 3,5 milijarde dinara. Sada nudimo mogućnost zakupcima poslovnog prostora da uđu u reprogram sa Gradom Beogradom, gde će imati određene vrste popusta“.

Kako je rekao, ukoliko budu plaćali ođednom celokupan dug popust će biti 40 odsto, ukoliko budu plaćali na tri rate popust će biti 30 procenata, ako budu plaćali na šest meseci mogu da imaju 20 odsto popusta i ukoliko plaćaju na 12 meseci onda dobijaju popust od 10 odsto.

„Interes nam je da se dogovorimo sa zakupcima, da naplatimo potraživanja koja duguju Gradu Beogradu, a da izbegnemo vođenje dugih i skupih sudskih sporova“, precizirao je Nikodijević.

Kad e reč o problemima u GSP-u, oni, kako je rekao, traju decenijama i na dnevnom nivou se razgovara o modalitetima iznalaženja rešenja za problem tog preduzeća.

„Osnovni problem je neplaćanje karata, jer kada bi naplata bila bolja mi bismo imali dovoljno novca da u Beogradu imamo autobuse koji nisu stariji od pet godina. Tražimo mehanizme za poboljšanje naplate prevoza, da ga učinimo boljim, efikasnijim i konfornijim za građane. Jedna od tačaka na današnjoj sednici je upravo aneks ugovora sa privatnim prevoznicima, koji obavljaju delatnost javnog prevoza na teritoriji grada Beograda“.

Kaže da je to sve u cilju poboljšanja kvaliteta prevoza i da se planira bolja kontrolu i kazne za privatne prevoznike za neispunjene uslove, kao što je bežični internet, čistoća vozila, kamere, odela koja će nositi šoferi u privatnom prevozu.

Tako da će, objašnjava, biti standardizovani uslovi i u GSP-u i privatnom prevozu, a za sve to je potreban novac, pojasnio je Nikodijević.

Odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca stvaramo mogućnost opštinama da svojim odlukama urede sistem, tako da će, dodao je, građani moći sa svojim kućnim ljubimcima da uđu u šalter sale.

„Verujem da će u šalter sale Skupštine grada i gradske institucije građani već od 2019. godine moći da ulaze sa kućnim ljubimcima, a da će opštine prihvatiti našu inicijativu“, naveo je predsednik Skupštine grada.

(Tanjug)