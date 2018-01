Beograd: Radno vreme prodavnica i pumpi na Badnji dan i za Božić

U subotu, na Badnji dan, beogradske prodavnice pretežno prehrambene robe moraju da rade najmanje od 9 do 18 časova, dok na Božić, 7. januara mogu biti zatvorene, saopštio je danas Sekretarijat za privredu.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade od 00 do 24 časa, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 časova.

Zelene pijace će sutra raditi uobičajeno od 6 do 19 časova, dok na Božić, 7. januara, neće raditi.

Pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“ i „Dušanovac“ radiće skraćeno od 6 do 13 časova, saopštile su Gradske pijace.

Garaža na pijaci „Zeleni venac“ neće raditi 7. januara, dok će ostalim danima raditi po redovnom poslovnom radnom vremenu.

Otvoreni tržni centar – Novi Beograd (popularni Buvljak) na Božić takodje neće raditi.

Neće raditi ni pijaca „Dušanovac“ prodaja iz vozila, kao ni „Pijaca za promet starih stvari i robe sa greškom – Miljakovac“.

Tržni centar „Krnjača“ (cvetna pijaca) 7. januara biće zatvoren.

„Veletržnica Beograd“ radiće tokom božićnih praznika neprekidno od 00 do 24 časa.

