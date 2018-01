Beograđani dočekali 2018. godinu ispred Doma Narodne skupštine uz vatromet

Više od 10.000 Beogradjana i gostiju glavnog grada Srbije dočekalo je 2018. godinu na Trgu Nikole Pašića ispred Doma Narodne skupštine, uz do sada nevidjeni vatromet i pesmu Ace Lukasa.

Veliki broj ljudi dočekao je Novu godinu i u Skadarliji, brojnim ugostiteljskim objektima, ali i domovima za stare, prihvatilištima, bolnicama, zatvorima i svojim kućama.

Ljubitelji klasične muzike Novu godinu su dočekali u Sava centru gde su pod sloganom „Nova godina otmeno“ organizovani besplatni koncerti džez i evergrin muzike.

Na Trgu Nikole Pašića Lukas je sa bine poželeo svima da vole i da budu voljeni, a zatim je počeo gotovo desetominutni vatromet. Većina prisutnih te trenutke zabeležila je mobilnim telefonima, a Lukas je Novu godinu dočekao pesmom „Beograd“ Svetlane Ražnatović.

Proslava je počela koncertom Balkanike, a posetioci svih uzrasta, od dece do penzionera, na tezgama su mogli da kupe kuvano vino, rakiju, roštilj i pivo.

Oduševljenje brojnih posetilaca Novogodišjneg koncerta izazvala je i Riblja Čorba koja je nastupila pre Lukasa.

Na više punktova policija je zbog bezbednosti postavila betonske barikade na prilazima centru Beograda, ali je i pretresala sve koji žele da prisustvuju organizovanoj proslavi na glavnom beogradskom trgu. Obezbedjenje ne dozvoljava unošenje hrane, pića i upaljača.

Kod nekih gradjana to je izazvalo i negodovanje, uz konstataciju – „zašto ste me zvali na žurku, ako me sada pretresate“.

Policija obezbedjuje ulice u blizini Trga Nikole Pašića, a sve okolne ulice zatvorene su za saobraćaj.

Kao i svake Nove godine, brojni strani turisti odlučili su da Novu godinu dočekaju u Beogradu, pa se na ulicama mogu čuti slovenački, engleski, ali i kineski i drugi jezici.

Medju najbrojnim gostima glavnog grada, kojih je po navodima gradskih čelnika oko 130.000, su Nemci, Hrvati, Izraelci, Turci i Grci, a takodje u Beograd je za praznike došao i veliki broj gostiju iz Irana.

(Beta)