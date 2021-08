BG: Od petka prijava za bespovratna sredstava za udžbenike

BEOGRAD – U petak počinje prijavljivanje na javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa udžbenika za decu prvog i drugog razreda, najavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je rekao da svi roditelji mogu podneti prijave od 20. avgusta do 30. septembra i da novac mogu dobiti roditelji ili zakonski zastupnici učenika prvog i drugog razreda javnih osnovnih škola u Beogradu.

Pravo na to ima 34.000 roditelja, koji treba da odu do škola po potvrdu da je dete upisano u prvi ili drugi razred, uz napomenu da već ne koristi besplatne udžbenike po programu Ministarstva prosvete.

„Uplaćujemo sredstva za udžbenike iz četiri predmeta – srpski jezik, matematika, svet oko nas i izabrani strani jezik. Cene se razlikuju od izdavača do izdavača, tako da će otprilike svaki roditelj dobiti po 6.000 dinara“, naveo je Vesić za TV Pink.

Vesić je podsetio i da 1. septembra počinje podela tableta za 67.592 učenika trećeg, četvrtog, petog i šestog razreda, sa besplatnim internetom i digitalnim udžbenicima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.