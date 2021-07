BG uvodi sistem rane najave poplava na bujicnim vodotocima

BEOGRAD – Pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović rekao je danas da se u Beogradu ugrađuje 20 hidroloških stanica koje će javljati visinu vodostaja i brzinu protoka vode, kao i 40 kišomera, odnosno merača padavina, saopštio je Gradski sekretarijat za informisanje.

Mladenović je objasnio da će sa tim podacima, koje će obrađivati Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), moći da se pravovremeno reaguje i na vreme spasu pre svega ljudski životi, a onda i materijalni resursi.

„U prvoj fazi izabrani su slivovi Topčiderske, Baričke, Barajevske reke, Gročica, Dubočajski potok, reka Ralja, Turija i Lukavica“, naveo je on.

Osvrćući se na katastrofalne poplave koje su poslednjih dana zadesile više zemalja zapadne Evrope, Mladenović je podsetio da te slike umnogome podsećaju na poplave koje su pogodile našu zemlju 2014. godine.

„Baš ta situacija je uticala da Beograd započne više projekata na suzbijanju i umanjenju rizika od vremenskih nepogoda i drugih katastrofa. Pošto je Beograd nadležan za vodotokove drugog reda, kojih na njegovoj teritoriji ima 192, urađen je projekat „Uspostavljanje sistema za ranu najavu na vodotokovima drugog reda” rekao je on.

Objasnio je da to u praksi znači da je urađen projekat za 65 slivova u prvoj fazi, odnosno za manje rečice i potoke koji u uslovima bez padavina izgledaju bezazleno, ali se nakon pljuskova ili dugotrajnih kiša pretvaraju u bujice i nose sve pred sobom.

Prema njegovim rečima, nakon instalacije ove opreme, planira se nastavak projektovanja i instalacija za preostale vodotokove drugog reda na teritoriji Beograda.

„Svesni činjenice da praćenje i upozoravanje nije dovoljno da bi se sprečilo izlivanje bujičnih vodotokova počeli smo projektovanje akumulacionih brana ili retenzija koje direktno doprinose smanjenju odnosno potpunom potiranju katastrofalnog učinka bujičnih vodotokova“, objasnio je Mladenović.

Precizirao je da je prema procenama stručnjaka na teritoriji Beograda potrebno osam akumulacionih brana.

„U toku je dobijanje neophodnih dozvola za izgradnju buduće retenzije brane Resnik – Sikijevac i priprema tendera za izradu projekta za retenziju Barič na Baričkoj reci“, rekao je on.

Ocenio je da klimatske promene upozoravaju da se katastrofa ne može sa apsolutnom sigurnošću predvideti i preduprediti, ali da moramo učiniti sve što je u našoj moći da posledice budu što manje.

(Tanjug)

