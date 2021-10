Biće i 20 stepeni: Sjajna prognoza za početak novembra

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je novu vremensku prognozu za naredne dane i najavio da nam posle zahlađenja stiže novi period sa sunčanim intervalima.

Kako najavljuje meteorolog, vikend će biti hladan, ali početkom naredne sedmice očekuje se sunčano i toplije vreme.

„Za vikend osetno hladnije, ali već od nedelje sunčano. Početkom sledeće sedmice mraz i košava, a krajem oktobra i početkom novembra natprosečno toplo, uz temperature više od 20 stepeni.

„Prema trenutnim prognozama, početak novembra odlikovaće se relativno toplim vremenom sa temperaturama iznad proseka, a one bile čak oko i nešto iznad 20 stepeni, a prema trenutnim proračunima ponegde i do 24 stepena. Toplo vreme bilo bi praćeno južnim strujanjima“, najavio je meteorolog i dodao:

„Dakle, nakon promene vremena i pogoršanja koje nas očekuje u subotu, od nedelje pa sve do kraja oktobra stabilno i suvo, a i početak novembra bi doneo prijatne i tople jesenje dane. S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za poslednju dekadu oktobra od 14 do 18 stepeni, nakon natprosečnog toplog vremena, tokom vikenda biće malo ispod proseka, ali već tokom sledeće sedmice maksimalne temperature biće oko prosečnih vrednosti za kraj oktobra”, napisao je on.

