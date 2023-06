Počeo protest ‘Srbija protiv nasilja’: „Građani pokazuju nepokolebljivu veru da se ispune zahtevi“

Poslanik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas, na protestu „Srbija protiv nasilja“ da je doći na to okupljanje postalo pitanje građanske kulture i javnog morala.

Milivojević je na šestom po redu protestu „Srbija protiv nasilja“ rekao agenciji Beta da neće biti odustajanja od zahteva da se ispune zahtevi protesta.

„Imamo jaku rešenost i odlučnost da se svi zahtevi koji su izneti ispune, i nemamo nikakvu nameru da oko njih sa bilo kim pregovaramo“, rekao je Milivojević.

Ocenio je i da predstavnici vlasti kroz javne nastupe vredjaju „logiku i zdrav razum okupljenih“ na protestu.

„Sada je izostalo vređanje učesnika protesta, ali se vređaju drugi ljudi koji se tu pojavljuju“, rekao je Milivojević

Lazović (Ne davimo Beograd): Građani pokazuju nepokolebljivu veru da se ispune zahtevi

Predstavnik pokreta Ne davimo Beograd Radomir Lazović izjavio je danas na šestom protestu „Srbija protiv nasilja“ da građani pokazuju „nepokolebljivu veru“ da se ispune zahtevi okupljanja.

Lazović je agenciji Beta rekao da će i na večerašnjem protestu okupljeni pokazati koliko je važno da se država okrene od nasilja i da se ulaže u budućnost.

Prema njegovim rečima, Srbiji treba više prosvetnih radnika, pedagoga i psihologa.

„To je ono što mi želimo, a ne nasilje s televizija Pink i Hepi“, rekao je Lazović i ponovio da do ispunjenja zahteva protesta nema razgovora sa vlastima.

Protest još uvek zvanično nije počeo sa obraćanjima, a okupljeni i dalje pristižu iz pravca Bulevara kralja Aleksandra, koji je, kako javlja reporter agencije Beta, blokiran do Tašmajdana.

Saobraćaj ispred Skupštine Srbije je blokiran, a zatvoren je i deo Takovske ulice ispred Glavne pošte, kao i deo ulice Kralja Milana ka raskrsnici sa ulicom Kralja Milutina.

Među brojnim transparentima kojima se poziva na ispunjenje zahteva protesta, pojavila su se i četiri transparenta koji prikazuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerku Anu Brnabić, vlasnika Pinka Željka Mitrovića i predsednicu Saveta Regulatornog tela za elektronske medije Oliveru Zekić u prugastim odelima.

Blokiran saobraćaj ispred Skupštine Srbije, građani pristižu na protest ‘Srbija protiv nasilja’

Građani su blokirali saobraćaj ispred zgrade Skupštine Srbije uoči zvaničnog početka šestog po redu protesta „Srbija protiv nasilja“.

Uz velike transparente „Srbija protiv nasilja“ i „U atmosferi straha se ne živi“, građani su ispunili plato ispred skupštine od Bulevara kralja Aleksandra, do spomenika Nikoli Pašiću.

Pun je i obližnji Pionirski park, a građani i dalje pristižu iz pravca centra grada i Bulevara kralja Aleksandra, javlja reporter agencije Beta.

Kao i na prethodnom, petom protestu, ispred Skupštine Srbije postavljena je velika bina, sa koje će se, kako je najavljeno, obratiti nekoliko javnih ličnosti.

Protesti su počeli posle dva masovna ubistva, 3. i 4. maja, a fokus današnjeg biće na obrazovanju zbog, kako su najavili organizatori, haotično saopšteng plana o završetku školske godine.

Trasa protesta biće od Skupštine Srbije, Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, pa Beogradskom ulicom do Slavije i potom Nemanjinom ulicom do Vlade Srbije, oko koje će gradjani napraviti „prsten“.

Zahtevi protesta su smenjivanje Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i rukovodstva Radio televizije Srbije kao i gašenje štampanih medija i ukidanje programa i nacionalnih frekvencija televizijama koji promovišu nasilje.

Traže se i smenjivanje ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno informativne agencije Aleksandra Vulina.

Na protest „Srbija protiv nasilja“ pozivaju opozicone parlamentarne grupe Ujedinjeni, Narodna stranka, Demokratska stranka, Zajedno-Moramo, Zeleno-levi klub, Ne davimo Beograd, ali naglašavaju da protest nije politički.

Opozicija tehnički organizuje gradjanske proteste koji su počeli posle masovnih ubistava u beogradskoj školi „Vladislav Ribnikar“ i selima Dubona i Malo Orašje u mladenovačkoj i smederevskoj opštini.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.