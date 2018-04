Bor: Policajac ukrao dva kilograma heroina

Policajac I. M. iz Bora priznao je da je ukrao dva kilograma heroina iz sefa policije u tom gradu, nezvanično saznaje televizija Prva.

Međutim, on nije rekao na koji način je izneo heroin, kao ni kako je do njega došao, s obzirom na to da, prema saznanjima Prve, nije imao ključ od sefa.

Nezvanično, reč je o heroinu iz 2003. godine kada je 12 kilograma zaplenjeno srpsko-bugarskoj granici kod Negotina.

Zaplenjeni heroin je jedno vreme bio skladišten u Negotinu, da bi onda bio prebačen u Bor.

Kako se navodi, pre godinu dana, tokom popisa je primećeno da nedostaju dva kilograma, vrednosti od oko 40.000 eura.

Prema nezvaničnim saznanjima, policajac I.M. je heroin prodao sugrađaninu za 2.000 evra.

Više javno tužilaštvo odredilo mu je pritvor od 30 dana.