Branka Prpa: Jugoslavija je bila jedan od najzanimljivijih projekata u Evropi

Istoričarka Branka Prpa izjavila je danas u Sarajevu da je Jugoslavija bila jedan od najzanimljivijih projekata u istoriji moderne Evrope i dodala da je ta država srušena sa državnog vrha.

„Jugoslavija je srušena sa državnog vrha, državnim dekretima, njeno rušenje je bilo rezultat dogovora političkih elita, a njeni narodi su potom gurnuti u rat“, rekla je Branka Prpa na Forumu za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama, u organizaciji Koalicije za REKOM.

Prema njenim rečima, ključna pretpostavka postojanja Jugoslavije je bila tolerancija.

Ona je ocenila da je jedinstvo različitosti trebalo da postane glavna karakteristika Evropske unije, za koju je rekla da „polako počinje da doživljava sudbinu Jugoslavije“.

Branka Prpa je ocenila da su intelektualci u Srbiji „u neprestanom lamentu nad samim sobom“.

„Pa imamo Vučića, pa imamo grozne okolnosti, pa imamo partijsku državu, sužen prostor slobode… Kad je iko dobio prostor slobode, a da ga niko nije osvojio? Zaista mi smeta to što se povlačimo od ideje osvajanja prostora slobode. Na delu je nihilizam, život od danas do sutra, a kad udjemo u nihilizam projekat budućnosti ne postoji. I to je ono što su hteli i što su postigli. A zadatak intelektualaca jeste nova utopija i vizija za budućnost, bez čega neće biti slobode“, navela je ona.

Sarajevski profesor Zdravko Grebo je ocenio da su intelektualci „poprilično kvarljiva roba“ i da su skloni korupciji.

„I još gore, ima i onih koji iskreno veruju u te monstruzone nacionalističke mitomanije“, rekao je Grebo.

Koalicija za REKOM je regionalna koalicija nevladinih organizacija i pojedinaca koja se zalaže za uspostavljanje regionalne komisije za utvrdjivanje činjenica o žrtvama ratova iz devedesetih godina 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije.

(Beta)