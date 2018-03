Britanci brutalno izvređali srpski kraljevski par! (foto)

Pet dana star Nj.K.V. Princ Stefan, zajedno sa svojom majkom Nj.K.V. Princezom Danicom, stigao je iz porodilišta kući u Kraljevski dvor na Dedinju. Five days old HRH Prince Stefan, together with his mother HRH Princess Danica, arrived home, from the maternity hospital, to the Royal Palace in Dedinje, Belgrade, Serbia.

