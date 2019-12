Cena vrtića u Beogradu ostaje ista i u 2020. godini

BEOGRAD – Roditelji će i u sledećoj godini plaćati istu cenu za boravak dece u beogradskim predškolskim ustanovama, izjavio je danas gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

„Računica koju su uradile stručne službe Sekretarijata govori da će ekonomska cena vrtića ostati kao i do sada, odnosno da će i u 2020. na uplatnici roditeljima biti 5.590 dinara“, rekao je Gak za Večernje novosti, navodi se u saopštenju Gradske uprave.

On je dodao da to podrazumeva i besplatan boravak za one najugroženije, kao i do sada, i da prioritet Grada Beograda u sektoru obrazovanja i dečje zaštite i dalje ostaje nastavak povećanja obuhvata dece predškolskim obrazovanjem za šta je, kako je rekao, neophodno i da cena vrtića roditeljima ostane prihvatljiva.

„Godinu završavamo sa oko 77.000 dece u predškolskom obrazovanju, što je obuhvat od oko 73 odsto. To je za Beograd istorijski uspeh. Nastavljamo s tim rastom i u 2020. godini“, rekao je Gak.

On je dodao i da Grad Beograd i u 2020. nastavlja sa subvencionisanjem boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama.

(Tanjug)