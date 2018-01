Cenzolovka: I pored odluke suda, Arežinu ne vraćaju na posao

Mada je još 29. decembra prošle godine potpisano rešenje kojim je vraćen na mesto direktora programa Radio-televizije Vojvodina (RTV), Slobodan Arežina funkciju, koju je obavljao do nezakonite smene 4. maja 2016. godine i dalje ne uspeva da preuzme, piše sajt Cenzolovka.

Arežina je rekao da je ove sedmice imao dva razgovora sa generalnim direktorom RTV-a Miodragom Koprivicom, te da je dostavio i zvanične dopise sa zahtevima Upravnom odboru i Koprivici.

„Nakon tih razgovora, utiska sam da u RTV zapravo i ne očekuju da se ja zaista vratim na staro mesto, već da se zadovoljim presudom i da se, samim tim, u RTV ništa ne promeni, ni u kadrovskom, a naročito ne u programskom smislu“, rekao je Arežina za Cenzolovku (www.cenzolovka.rs) nakon sastanka s generalnim direktorom RTV-a.

U dopisima Upravnom odboru i direktoru Arežina traži i da se program RTV hitno redefiniše i inovira kako bi se zaustavio dalji pad gledanosti, ali i, kako objašnjava za Cenzolovku, „strmoglavi pad poverenja u pokrajinski javni servis kao primarni izvor informacija“.

U cilju vraćanja funkcije javnog servisa RTV-u, Arežina je predložio vraćanje profesionalaca na mesta s kojih su smenjeni u maju pretprošle godine, te emisija koje su u medjuvremenu izbačene iz programa, poput Radara, U nedostatku dokaza i Gruvanja.

„Iz ličnih i profesionalnih razloga nisam spreman da odustanem, ali sam svestan svih poteškoća i prepreka koje me očekuju. Ne znam da li će uprava RTV na to pristati, ali moja je obaveza da kao direktor programa, a uz to dugogodišnji profesionalac, insistiram na tome da RTV ubuduće poštuje standarde profesionalnog, odgovornog i objektivnog novinarstva, a sve u interesu gradjana“, naveo je Arežina.

Apelacioni sud u Novom Sadu je naložio RTV da Slobodana Arežinu vrati na mesto direktora programa, a poništio je odluku Upravnog odbora RTV-a od 4. maja 2016. godine kojom je Arežina smenjen, navodi se u presudi u koju je Beta imala uvid.

Arežina je jula pretprošle godine tužio RTV jer je njegovo smenjivanje, kako je naveo, bilo u suprotnosti sa Zakonom o javnim medijskim servisima i odredbama statuta Javne medijske ustanove RTV.

Posle smenjivanja Arežine, ostavku su podneli generalni direktor RTV-a Srdjan Mihajlović i glavna i odgovorna urednica Prvog programa Televizije Novi Sad Marjana Jović.

Usledile su brojne smene u RTV-u, a smenjeni novinari i urednici pokrajinskog javnog servisa formirali su Pokret Podrži RTV koji je organizovao ulične proteste i druge akcije da bi ukazao na političku pozadinu smenjivanja.

Pokret Podrži RTV je i danas aktivan i zalaže se za slobodne javne servise u Srbiji.

Arežina je za programskog direktora izabran na javnom konkursu s četvorogodišnjim mandatom, a smenjen je godinu dana kasnije.

(Beta)