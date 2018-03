Čepurin: Zašto su Englezi napali Rusiju u Srbiji — baš sada?

Da li je priča o slučaju „Skripalj“ slučajno započeta u Srbiji na godišnjicu bombardovanja?

Ovo se pita ambasador Rusije Aleksandar Čepurin u ekskluzivnom razgovoru za Sputnjik, u Aleksincu, na obeležavanju godišnjice zločinačke agresije NATO-a na SR Jugoslaviju.

Čepurin se tako osvrnuo na izjavu britanskog ambasadora u Srbiji Denisa Kifa, koji je rekao da trovanje bivšeg špijuna u Velikoj Britaniji nije prvi put da se Rusija brutalno obračunava s neistomišljenicima i krši međunarodno pravo.

„Imam osećaj da mnogi ne žele da čuju argumente. Čini se da su svi spremni na konfrontaciju, a ne žele istragu. Ovde u Srbiji je jasno da ljudi žele da saznaju istinu o slučaju ’Skripalj‘. Ako pogledate komentare na moj članak na internetu, vidite da ima apsolutno pozitivnih komentara. Svi ovde jasno znaju ko je kriv, ali kod drugih zemalja se ne vidi želja da dođemo do konačnih odgovora, da se stvar istraži do kraja, da saznamo ko je kriv i ko je ovo isprovocirao“, kaže nam Čepurin.

Ruski ambasador ističe da mnogi misle da je Solsberi neki rajski kutak, a u blizini tog gradića se nalazi hemijska laboratorija gde se proizvode komponente upravo za ovakve otrovne supstance.

„Činjenica je da je izvršen bahati pokušaj ubistva našeg državljanina, a Englezi su bukvalno sedeli i sve to posmatrali. To već govori mnogo. Oni sada daju komentare ovde u Srbiji na dan stravične tragedije, na godišnjicu ubijanja nedužnih civila, hiljada ljudi. To objašnjava njihov odnos, njihovo ’poštovanje‘ prema žrtvama koje su oni pobili. Optužuju Rusiju, a zapravo pokušavaju da zaborave zločine koje su oni počinili“.

Čepurin nas podseća da peti put prisustvuje komemorativnom skupu povodom NATO agresije:

„To je varvarski zločin u kome je ubijeno na hiljade civila. Bili smo svedoci varvarskog zločina na kraju 20. veka. Čudno da nas oni sada nečemu uče. Uče nas poštovanju ljudskih prava, a vidimo šta zapravo rade. Videli smo kako su ubijali Srbe. Kako možemo to da objasnimo? Jednostavno, oni ne smatraju da su Srbi ljudi. Po njihovom tretmanu, vidimo da ovde ljudi ne žive. Ubijali su nedužne civile kao da su banditi“.

Ruski ambasador podseća da zasad niko nije prihvatio bilo kakvu odgovornost za zločin iz 1999. godine.

„Niko od ambasadora tih zemalja nije došao u Aleksinac. Ja se nadam da će naredne godine neko od njih, možda ambasador Velike Britanije ili Amerike, doći ovde, da shvati šta je urađeno. Jer ovde je ubijeno hiljadu i po civila, ranjeno je 10 hiljada ljudi. Trebalo bi da dođu da se pokaju, da priznaju šta su uradili, jer NATO bombardovanje je stravična pouka za sve nas. Zagadili su vodu i zemlju, dvanaest puta su se povećala oboljenja od karcinoma. Mi, zapravo, ne znamo kako će se ovo završiti“.

Ambasador ističe da mu je drago da je predsednik Vučić rekao da neće zaboraviti ime nijednog Srbina koji je poginuo u agresiji NATO-a:

„Srećan sam što će se očuvati sećanje na ovaj događaj. Iz njega treba izvući pouke i krenuti dalje našim putem. Rusija je sada kao ledolomac. Ona razbija led nerazumevanja, pa i ovakvog ponašanja zemalja koje su učinile agresiju na Srbiju. Nadamo se da će doći vreme za sveopšte razumevanje“.

(Sputnjik)