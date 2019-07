Čišćenje kanala kišne kanalizacije u Borči

BEOGRAD – Član Gradskog veća Dragomir Petronijević obišao je danas Borču i prisustvovao čišćenju kanala kišne kanalizacije u Ulici Rafaila Momčilovića.

On je rekao da na otpušavanju kanala radi veliki broj radnika komunalnih službi, da su angažovane i teške mašine Vodoprivrednog preduzeća „Sibnica“, te da će se raditi dok se posao u potpunosti ne završi, preneo je Beoinfo.

Razne prepreke u ovom kanalu smo rušili i juče i taj posao nastavljamo. Uz to u kanalu ima mnogo otpada, kao što su stari šporeti, školjke od automobila, flaše i još mnogo toga. Sve to je, uz elementarnu nepogodu, dovelo do začepljenja. Popravljamo segment po segment i nećemo odavde otići dok posao ne završimo, istakao je Petronijević.

U delu gde kanal treba da bude otvoren, on će i ostati otvoren, naveo je Petronijević i apelovao na sugrađane koji žive u blizini ovog kanala da ne bacaju smeće jer upravo ono sada i pravi problem.

Prema njegovim rečima, u narednom periodu, kada kanal kišne kanalizacije bude očišćen, voda bi trebalo da se povuče iz dvorišta i kuća u kojima je još ima.

(Tanjug)