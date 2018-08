Civilno društvo iz Srbije i sa Kosova traži od Mogerini da se izjasni protiv podele Kosova

Organizacije civilnog društva iz Srbije i sa Kosova danas su ponovo uputile otvoreno pismo visokoj predstavnici EU Federiki Mogerini u kojem je pozivaju da se nedvosmisleno izjasni protiv podele Kosova ili razmene teritorija izmedju Kosova i Srbije na etničkom principu jer, kako su ukazali, taj princip je u više navrata gurnuo region u krvave sukobe.

„Sve češći nagoveštaji mogućnosti prekrajanja granica šalju vrlo opasnu poruku, kako gradjanima Srbije i Kosova, tako i celom regionu, da postoji realna mogućnost legitimisanja opasnog principa etničkog vlasništva nad teritorijom – principa koji je ovaj region u nekoliko navrata gurnuo u krvave sukobe“, navele su organizacije civilnog društva u otvorenom pismu.

Organizacije su u pismu ocenile da bi etnička podela neminovno proizvela lančanu reakciju i u drugim balkanskim državama što bi dovelo do brojnih zahteva za promenu granica na Balkanu i otvorilo vrata novim sukobima.

„Takodje, Srbima i Albancima koji žive na ‘pogrešnoj strani’, ovim bi se poslala poruka da treba da se presele u ‘svoju’ etničku državu što bi moglo da dovede do još jednog egzodusa stanovništva na Balkanu“, navodi se u pismu.

Dodaje se da je u regionu Balkana neophodno uspostaviti trajni mir i prihvatiti interkulturalnost i multietničnost kao neophodni preduslov razvoja i evropskih integracija.

„Etnički čiste države, prevazidjeni model iz 19. veka, ne smeju biti ciljevi ničije politike niti smeju biti tolerisani i podržani od predstavnika medjunarodne zajednice“, navodi se u pismu.

Dodaje se da je svaka država koja počiva na diskriminaciji i podeli gradjana po bilo kojoj osnovi unapred osudjena na propast, a društvo koje se razvija na vrednostima suprotnim poštovanju osnovnih ljudskih prava osudjeno je na nacionalizam, izolaciju i besperspektivnost.

„Sve više mladih ljudi već napušta naše države, a teritorije za koje se nacionalne i političke elite danas grčevito bore ostaće bez pokretačkih demokratskih snaga“, piše u pismu.

Organizacije civilnog društva su pozvale medjunarodno zajednicu, ali pre svega vlasti u Srbiji i na Kosovu, da se tokom pregovora posvete stvaranju najboljih mogućih uslova za život svih stanovnika Kosova, obezbedjivanju pretpostavki da se zločini iz prošlosti više nikad ne ponove i stvaranju uslova za razvoj pravnih i demokratskih sistema vlasti na Kosovu i u Srbiji.

Otvoreno pismo su potpisali Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za praktičnu politiku, Gradjanske inicijative, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Sandžački odbor za ljudska prava, Kulturni centar Damad, Urban In, Akademska inicijativa Forum 10, Centar za nove medije Liber, Centar modernih veština, Dijalog Valjevo, Generator Vranje, Udruženje žena Peščanik, UG Za zdravu opštinu Stara Pazova, Centar za ljudska prava Niš, Centar za kulturnu dekontaminaciju.

Pismo su potpisali i Integra Priština, Syri i Visionit, Youth Initiative for Human Rights – Kosovo, GAIA Kosovo, NVO Aktiv, Let’s Do It Peja, CRDP, STIKK, IKS, Kosovo Ašociation Ćopin, Lumbardhi Foundation, Centre for Social Groups Development– CSGD, CDF, Trentino con il Kosovo, Kosovo Women’s Network, Kosova Democratic Institute, X40-bunarfest, Numismatic ašociation “Demastion”, Disability Development Centre.

(Beta)