Da li je ovo mutant iz Dunava? Riba sa jezivom glavom zbunila ribolovce kod Negotina

Ulov koji je uznemirio ribolovce: Da li Dunav krije još ovakvih stvorenja?

Riba sa neobičnom glavom, ulovljena u Dunavu kod Negotina, izazvala je šok među ribolovcima i pokrenula niz pitanja o stanju reke i mogućim posledicama zagađenja. Fotografija ulova brzo se proširila društvenim mrežama, a komentari ne prestaju.

Kako izgleda riba koja je zbunila ribolovce?

Ribolovac iz Negotina ulovio je primerak sa izrazito deformisanom glavom — oči su pomerene, vilica nepravilna, a oblik glave ne liči ni na jednu poznatu vrstu. Telo ribe deluje zdravo, ali glava izaziva nelagodu i sumnju, prenose domaći mediji.

Na društvenim mrežama pojavili su se komentari poput: „Da li je ovo posledica zagađenja?“ i „Ovo ne bih stavio na tanjir ni da mi plate“. Fotografija je izazvala zabrinutost i među ekolozima.

Da li je deformacija posledica zagađenja Dunava?

Stručnjaci navode da deformacije kod riba mogu nastati usled genetskih grešaka, ali i kao posledica izloženosti toksinima, teškim metalima i hemikalijama koje dospevaju u reku. Dunav je godinama pod pritiskom industrijskog otpada, što može dovesti do ovakvih pojava.

Kako da prepoznate da riba nije za jelo?

Nepravilna glava ili oči — pomerene, natečene ili asimetrične karakteristike su znak upozorenja.

Neobična boja kože — sivi, crni ili neujednačeni tonovi mogu ukazivati na bolest.

Neprijatan miris — jak, neobičan miris ukazuje na potencijalnu kontaminaciju.

Čudno ponašanje pre ulova — ribe koje plivaju sporo, nepravilno ili se ne boje ljudi mogu biti bolesne.

Mutant riba iz Dunava

– Gde je riba ulovljena?

U Dunavu kod Negotina.

– Da li je riba bila otrovna?

Nema potvrde, ali se ne preporučuje za konzumaciju.

– Ko je ulovio ribu?

Ribolovac iz Negotina, koji je fotografiju podelio na društvenim mrežama.

Da li je ovo prvi slučaj deformacije?

– Ne, ali ovako ekstreman primer je retkost.

– Šta kažu stručnjaci?

Deformacije mogu biti posledica zagađenja, ali i genetskih faktora.

Ulov iz Dunava kod Negotina nije samo neobičan — on je potencijalni pokazatelj problema u životnoj sredini. Iako nije potvrđeno da je riba otrovna, njen izgled izaziva sumnju i oprez. Važno je da ribolovci prijave ovakve slučajeve i da se javnost informiše o stanju reka.

Ukoliko ste primetili slične slučajeve u rekama širom Srbije, podelite fotografije i lokaciju. Vaša zapažanja mogu pomoći u praćenju ekoloških promena.

