Danas bez vode potrosaci u Ulici Milana Rakica na Zvezdari

BEOGRAD – Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, danas će od 7 do 15 sati bez vode ostati potrošači u Ulici Milana Rakića 123b, saopštilo je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Kako se navodi, ekipe JKP „Beogradski vodovod i kanalizacije“ izvodiće i planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na opštini Palilula od ponedeljka 16. aprila do subote 21. aprila i u tom periodu potrošači će osetiti povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 sata do 6 sati…

Sutra bez vode Cerska ulica

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, sutra od 08.30 do 14.00 sati bez vode će ostati potrošači u Cerskoj ulici (između ulica Grčića Milenka i Jadranske).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna, saopštilo je JKP „Vodovod i kanalizacija“…

Od sutra do subote ispiranje vodovodne mreže na Paliluli

Ekipe JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ će od sutra do subote, od 16. do 21. aprila, izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na opštini Palilula, zbog čega će deo potrošača na toj opštini osetiti povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 sata do šest sati ujutru.

Kako je navedeno u saopštenju tog preduzeća, u noći između 16. i 17. aprila povremene prekide i umanjen pritisak osetiće potrošači u naseljima Borča i Krnjača (blokovi „Partizanski“, „Branko Momirov“ i „Sutjeska“)…

(Tanjug)