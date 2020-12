Danas do 21 stepen, sutra kiša i sneg

Danas će u Srbiji biti malo i umereno oblačno, suvo i još toplije, sa maksimalnom temperaturom do čak 21 stepen.

Posle podne i uveče na severu naoblačenje mestimično sa kišom koje će se tokom noći proširiti na zapadne i centralne krajeve. Vetar slab, na severu i planinama umeren, južnih pravaca.

Jutarnja temperatura od 0 do 8 stepeni, najviša dnevna od 11 na jugoistoku do 21 stepen na zapadu Srbije.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje, uglavnom suvo.

Vetar slab, južni, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 8 stepeni, najviša dnevna oko 17 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

Od petka do nedelje oblačno sa padavinama. U planinskim predelima sneg se očekuje od petka uveče do kraja vikenda, pri čemu će doći do stvaranja i značajnijeg povećanja visine snežnog pokrivača, naročito u subotu.

U nižim predelima će padati najpre kiša. U subotu će na severu biti uglavnom suvo, u ostalim krajevima očekuje se prelazak kiše u sneg.

Više padavina u subotu i nedelju očekuje se u centralnim i južnim krajevima, gde se očekuje formiranje snežnog pokrivača. Početkom naredne sedmice toplije uz prestanak padavina u svim krajevima, razvedravanje i pojačavanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

Krajem perioda prolazno naoblačenje sa kišom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.