Danas hladno, najviša temperatura -3 stepena, a tek sutra…

U Srbiji će danas biti oblačno i veoma hladno, ujutro i pre podne mestimično sa slabim snegom, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Od sredine dana doći će do postepenog slabljenja i prestanka padavina, a po podne i uveče do delimičnog razvedravanja, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, promenljiv, od sredine dana zapadni i severozapadni, povremeno umeren. Jutarnja temperatura od minus 13 do minus 8 C, najviša dnevna od minus 8 do minus 3 C.

U Beogradu će danas biti oblačno i veoma hladno, ujutro i pre podne povremeno sa slabim snegom, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Od sredine dana doći će do postepenog prestanka padavina, a po podne i uveče do delimičnog razvedravanja.

Vetar će biti slab promenljiv, od sredine dana zapadni i severozapadni, povremeno umeren. Jutarnja temperatura oko minus 9 C, najviša dnevna oko minus 5 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u četvrtak ujutro biće izuzetno hladno, u većini mesta sa najnižom temperaturom od minus 20 do minus 14 C. Tokom dana doći će do postepenog naoblačenja sa jugozapada, kasnije po podne i uveče mestimično sa snegom.

Zatim, do kraja perioda umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom.

U petak tokom dana i u subotu ujutro mestimično sa kišom koja će se lediti na tlu. Do°° nedelje u košavskom području jak jugoistočni vetar. Od petka temperatura u postepenom porastu.

(Tanjug)