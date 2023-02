Danas hladno, ponegde slaba vejavica

U Srbiji će danas na severu i istoku biti sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno uz provejavanje slabog snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Udari vetra ujutro i pre podne biće oko 15 metara u sekundi (oko 55 kilometara na sat), a posle podne i uveče vetar će postepeno oslabiti i očekuje se postepena stabilizacija vremenskih prilika.

Najniža temperatura od minus 12 do minus pet stepeni Celzijusa, u planinskim predelima i do minus 20 stepeni, a najviša od minus tri do dva stepena Celzijusa.

U Beogradu će posle jutra sa umerenim mrazom biti sunčano i sredinom dana umereno oblačno vreme. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od minus osam do minus pet stepeni, a najviša oko nula.

Očekuje se blago poboljšanje biometeorološke situacije, ali se oprez i dalje savetuje osobama sa osetljivim nervnim sistemom i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i slabije koncentracije.

(Beta)

