BEOGRAD – U Srbiji se danas očekuje veća količina padavina, u istočnim i centralnim delovima zemlje između 20 i 30 litara po metru kvadratnom za 24 časa, a na zapadu i jugozapadu oko 40 l/m2 za 24 časa, lokalno i više, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren severni, severozapadni, u Vojvodini povremeno jak. Jutarnja temperatura od 13 do 17 C, najviša dnevna od 17 do 21 C.

