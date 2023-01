Danas oblačno, hladno i suvo vreme

U Srbiji će danas biti oblačno i uglavnom suvo vreme, sa temperaturom od nula do šest stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren istočni, najniža temperatura od nula do tri stepena Celzijusa, najviša od tri do šest stepeni.

U Beogradu će biti oblačno i suvo vreme, sa slabim i umerenim istočnim vetrom i temperaturom od jedan do četiri stepena Celzijusa.

Moguće su uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima, mentalno nestabilnim i osobama sa oboljenjima srca savetovan je oprez. Bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje mogu biti meteoropatske reakcije.

(Beta)

