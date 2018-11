Danas oblačno i hladno, od uveče kiša, susnežica, sneg

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladno, posle podne u juznim, a uveče i tokom noći u centralnim i severnim krajevima kisa, susnezica i sneg, na planinama sneg.

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima istocne Srbije

povremeno i jak, istocni i severoistocni. Najniza temperatura od -3 do 3 C, najvisa od 3 do 6 stepeni.

Uveče i tokom noći na jugu i istoku ocekuje se formiranje manjeg sneznog pokrivača, saopstio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti oblačno i hladno, tokom većeg dela dana suvo. Uvece i tokom noci povremeno s kisom, u visim delovima

grada moguca je pojava susnezice, kratkotrajno i snega.

Vetar slab i umeren istocni. Temperatura bez veceg kolebanja, od 2 do 5 C.

Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana – do 25. novembra:

U ponedeljak pretezno oblacno i hladno, ujutru na jugu, a sredinom dana i u ostalim krajevima prestanak padavina uz kratkotrajno delimicno razvedravanje. Uvece i tokom noci novo naoblacenje sa kisom sa

jugozapada, koja ce se ponegde lediti na tlu, na planinama sa snegom.

U utorak i sredu oblacno, vetrovito i malo toplije, mestimicno s kisom, na planinama sa snegom, koji ce u utorak tokom dana preci u kisu. Duvace umeren i jak, u kosavskom podrucju i olujni jugoistocni vetar, koji ce u sredu biti u slabljenju.

Od cetvrtka umereno oblacno i suvo, uz manji porast dnevne temperature.

(Tanjug)