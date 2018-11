BEOGRAD – U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i relativno toplo, mestimično sa kišom. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i na planinama ujutru i pre podne jak, a na jugu Banata povremeno i olujni, a po podne u slabljenju.

Najniža temperatura biće od 5 stepeni do 10 C, a najviša od 8 do 15

C, saopštio je Republički hidrometeorološki život.

(Tanjug)