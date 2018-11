Danas pretežno sunčano, toplo i vetrovito

U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, samo će u Timočkoj Krajini preovladjivati oblačno i svežije, ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab, u košavskom području umeren i jak, jugoistočni, na jugu Banata i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura kretaće se od sedam do 15, na jugu Banata do 18, a najviša dnevna od 19 do 22, u Timočkoj Krajini oko 16 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Vetar će biti umeren povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura biće oko 14, najviša dnevna oko 21 stepen Celzijusa.

Biometeorološka situacija neće pogodovati osobama sa srčanim i psihičkim tegobama. Razdražljivost, glavobolja i reumatski bolovi moguće su meteoropatske reakcije, naročito u košavskom području.

