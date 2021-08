Danas sunčano i toplo, do 34 C

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar istočnih pravaca. Jutarnja temperatura od 13 do 20 C, najviša dnevna od 31 do 34 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar istočnih pravaca. Jutarnja temperatura od 16 do 20 C, najviša dnevna oko 33 C.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.