Danas toplo, Miholjsko leto se nastavlja i naredne nedelje

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti toplo i u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo na jugozapadu, a uveče i tokom noći na severu i zapadu, uz nešto više oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, po podne i uveče u košavskom području povremeno jak. Najniža temperatura od 8 C do 13 stepeni, najviša dnevna od 21 C do 26 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći uz nešto više oblačnosti moguća je

kratkotrajna kiša u pojedinim delovima grada. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, po podne u pojačanju. Najniža temperatura oko 13 C, najviša dnevna oko 25 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti toplo, do subote umereno oblačno i uglavnom suvo, od nedelje pretežno sunčano, samo u istočnoj Srbiji oblačno i malo svežije. U košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom. Temperatura znatno iznad prosečnih vrednosti.

(Tanjug)