Danas u Srbiji hladnije s kišom i snegom

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, malo hladnije vreme, mestimično s kišom, na planinama sa snegom koji se od večeri očekuje i ponegde u nižim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će od jutra biti jugoistočni, slab do umeren, a potom će se pojačati i preći u severni i severozapadni. Temperatura će ujutro biti od minus jedan do tri stepena, a najviša dnevna od četiri stepena na severu, do deset stepeni Celzijusa na jugu i jugoistoku Srbije.

I u Beogradu će danas biti pretežno oblačno, malo hladnije, povremeno s kišom, a tokom noći se ponegde očekuje slab sneg. Slab do umeren jugoistočni vetar tokom dana biće u pojačanju i skrenuće na severni, severozapadni. Temperatura će ujutro biti oko dva stepena, a najviša dnevna oko pet stepeni.

