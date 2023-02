Danas u Srbiji umereno oblačno i toplo

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno i toplo vreme, s najvišom dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Slaba kiša moguća je pre podne ponegde u Banatu i na severu Bačke, a popodne i u ostalim predelima.

Uveče i tokom noći samo na planinama iznad 1.400 metara nadmorske visine provejavaće sneg.

Jutarnja temperatura u Srbiji od nula do devet stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.

Vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni, u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama povremeno jak, a od večeri severozapadni.

I u Beogradu malo do umereno oblačno i toplo vreme. Jutarnja temperatura od četiri do devet stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 17 stepeni. Uveče i tokom noći biće povremeno slabe kiše, uz skretanje vetra na slab do umeren severozapadni.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.