Danas umereno do potpuno obačno, sa slabom kišom

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na severu zemlje pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom, a u ostalim krajevima s kratkotrajnom susnežicom ili snegom.

Po podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima, doći će do kratkotrajnog razvedravanje. U toku noći sa severozapada stiže novo naoblačenje s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, uglavnom zapadni i jugozapadni, u toku noći u pojačanju. Najniža temperatura će u većini mesta biti od -4 do nula stepeni, na jugu Srbije i do -10 C, a najviša od -1 do 7 C.

U Beogradu će veći deo dana biti umereno do potpuno oblačno i bez padavina, samo je sredinom dana moguća slaba kiša ili susnežica. Kasnije po podne i uveče doći će do kratkotrajnog razvedravanja. Najniža temperatura oko 0 C, a najviša oko 5 C. U toku noći novo naoblačenje, a u drugom delu noći slaba kiša.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u ponedeljak će na severu Srbije jutro biti oblačno s kišom. Pre podne se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U centralnim krajevima očekuju se mešovite padavine (kiša i sneg), a na jugu veći deo dana sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača. Uveče i u toku noći doći će do prestanka padavina i delimičnog razvedravanja u svim krajevima.

U utorak se očekuje promenljivo oblačno i hladnije, pre podne sa dužim sunčanim intervalima, sredinom dana i po podne mestimično sa snegom ili pljuskom snega, naročito u brdsko-planinskom području. I u ponedeljak i utorak duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar.

U sredu i četvrtak biće suvo i malo toplije sa sunčanim intervalima, a od petka se očekuje postepeno naoblačenje s kišom, koje će za vikend preći u sneg. U toku perioda u nižim predelima očekuje se topljenje snežnog pokrivača – na severu i zapadu Srbije otapanje će biti potpuno već početkom sedmice, dok će u ostalim krajevima, usled niže temperature, topljenje biti sporije, a intenziviraće se tek od sredine sedmice.

(Tanjug)