Danas umereno do potpuno oblačno, uglavno suvo

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, u većini krajeva tokom dana suvo i toplo, samo je ujutru ponegde u severnim, a kasnije posle podne, uveče i noću i u ostalim krajevima moguća slaba kiša, saopštio je Republički hidrometerološki zavod (RHMZ).

U Timočkoj Krajini će biti i dalje hladno, sa temperaturom od minus sedam do nula stepeni, gde je tokom noći moguća slaba kiša koja će se lediti na tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno jak. Najniža temperatura od minus tri do tri, najviša dnevna od osam do 12 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i veći deo dana suvo. Uveče i tokom noći moguća je kratkotrajna, slaba kiša. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura biće tri stepna, a najviša dnevna deset stepeni.

Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod osoba sa srčanim oboljenjima. Savetuju se umerene fizičke aktivnosti. Pospanost, glavobolja i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije.

