Danas umereno oblačno i toplo, a za Božić – proleće!

U Srbiji će danas tokom većeg dela dana biti umereno oblačno i toplo, samo ujutru i delom pre podneva na jugu i jugoistoku pretežno oblačno, još ponegde sa slabim padavinama, kišom i snegom.

Uvece i tokom noći novo prolazno naoblačenje, na severu ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, pre podne na istoku mestimično i jak, severozapadni, posle podne u skretanju na juzni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od -1 do 5 C, najviša dnevna od 6 do 11 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti umereno oblačno i toplo uz slab do umeren, pre podne zapadni i severozapadni, posle podne južni i jugozapadni vetar.

Jutarnja temperatura oko 4 C, najviša dnevna oko 11 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana – do 11. januara:

Tokom većeg dela perioda preovlađivaće sunčano i natprosečno toplo vreme, samo u petak u severnim krajevima uz više oblačnosti ponegde je moguća kratkotrajna kiša.

U Timockoj Krajini oblačno i hladnije.

Krajem perioda naoblačenje sa kišom i padom temperature, prvo na severu i zapadu.

